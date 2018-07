Segundo um relatório anual do Ministério da Educação, sobre as refeições servidas por cantinas de escolas que são geridas por empresas privadas, quase um milhão de refeições foram desperdiçadas entre setembro de 2017 e 31 de maio de 2018.

Segundo o relatório da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), ao qual a agência Lusa teve acesso, foram encomendadas 26 milhões de refeições no total, não sendo servidas 951.923 devido à “falta de alunos à refeição”.

O mesmo relatório revela que apenas 49% das escolas requisitou refeições vegetarianas, apesar de ser obrigatória a oferta desta opção.

Com a falta dos alunos do 2º ciclo, foram desperdiçadas no total 398.000 refeições, sendo este o que registou o maior número de alunos a faltarem às refeições. No 3º ciclo foram desperdiçadas 376.000 refeições.

As refeições servidas por estas empresas privadas geraram um total de 854 queixas, devido à falta de pessoal e qualidade da comida, por exemplo.

No total, 778 refeitórios são geridos por empresas privadas, que em média custam 70 cêntimos.