Depois de ter batido o Napredak por 3-0 no primeiro embate da pré-época e de ter empatado com o Vitória Futebol Clube, o Benfica bateu o Swindon Town por 5-0, naquele que foi o primeiro jogo do estágio em Inglaterra.

Franco Cervi, Eduardo Salvio, Álex Grimaldo, Pizzi e Germán Conti marcaram ao clube da quarta divisão inglesa.

Recorde-se que, os comandos de Rui Vitória vão viajar já na próxima sexta-feira para Zurique, onde irão defrontar o Sevilha, num jogo a contar para a International Champions Cup.