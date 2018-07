Esta quarta-feira, a Ryanair confirmou que já informou cerca de 50 mil clientes que tinham viagens marcadas de e para Portugal, Espanha e Bélgica de que os seus vão ser cancelados na próxima quarta e quinta-feira, dias 25 e 26 de julho, devido à greve europeia que se vai realizar.

Em causa está o aviso de greve por parte dos tripulantes de cabine nesses países. No entanto, todos os passageiros afetados podem remarcar ou solicitar outros alternativos no prazo de sete dias antes, ou depois, da data do voo. Em alternativa, os passageiros podem ainda pedir o reembolso total do valor dos respetivos voos, indicou a Ryanair em comunicado.

Sabe-se que em Portugal serão afetados até “50 dos mais de 180 voos diários operados pela Ryanair de/para Portugal (27%) ”, refere a mesma nota.

Recorde-se que, a decisão da greve europeia foi tomada na semana passada, depois de realizada uma reunião em Bruxelas, entre cinco sindicatos europeus. O objetivo passa poor exigirem que a companhia aérea aplique as leis nacionais laborais e não as do seu país de origem, a Irlanda.