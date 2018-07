O jogo de Portugal frente ao Uruguai a contar para os oitavos de final do Mundial ditou a eliminação da equipa lusa da competição. O jogo não foi fácil e foi possível ver os jogadores portugueses com os ânimos exaltados, nomeadamente o capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo.

Hoje, cerca de duas semanas depois, o árbitro da partida veio comentar a postura do craque internacional. César Ramos disse que “o que se passa no campo, fica no campo”, mas acabou por revelar o momento em que disse não ao capitão. “Aproximou-se de mim e disse que era falta. Disse-lhe que não”, fazendo referência a um lance em que Quaresma pediu falta.

No entanto, depois de acalmados os ânimos, o árbitro mexicano acrescentou que Ronaldo se despediu “de uma forma muito educada”.