De 19 a 22 de julho a GNR vai montar uma operação especial de segurança por causa da 37.ª Concentração Internacional de Motos de Faro.

“Durante o período da concentração, os militares estarão particularmente atentos às principais vias de acesso à cidade de Faro”, pode ler-se no comunicado enviado às redações. Em particular nos acessos de Vale das Almas, nas A2, A22, EN125 e EN2, assim como na ilha de Faro. Também está previsto o “patrulhamento permanente dos itinerários, procurando garantir a segurança e fluidez do trânsito”.

No local vão estar as forças de Unidade de Intervenção, tais como o Grupo de Intervenção de Ordem Pública, o Grupo de Intervenção Cinotécnico e a Unidade Nacional de Trânsito.

A GNR recomenda ainda aos participantes a “prática de uma condução defensiva”, o “cumprimento das regras de segurança rodoviária”, a “utilização do equipamento de proteção”, o “cumprimento dos limites de velocidade legalmente impostos” e a “não condução sob efeito de álcool e de substâncias psicotrópicas”.

A concentração de motards em Faro era uma das preocupações da Polícia Judiciária aquando das buscas realizada às sedes dos Hells Angels que resultou na detenção de 59 membros do grupo.