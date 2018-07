Numa entrevista dada à Sporting TV, o técnico dos leões dirigiu palavras aos adeptos, pedindo que estes tenham “paciência e tolerância”, e que “deixem as desconfianças de lado”, sublinhando ainda que é necessários que “deem tempo e espaço” para os jogadores se evidenciarem.

Peseiro demonstrou também ambição para esta época, dizendo que quer “ganhar todos os jogos”, mas sem “queimar etapas”. O técnico, que regressou a uma casa onde foi feliz em 2005, afirmou ainda que as condições para a vitória estão reunidas, uma vez que o Sporting tem “potencial, história, estrutura e uma massa associativa fantástica”.

Relativamente que já foi feito, o técnico afirmou que nunca é fácil trabalhar com 31 jogadores, mas ainda assim demonstrou-se satisfeito com o trabalho já desenvolvido.

No que diz respeito aos jogadores individualmente, Peseiro afirmou que Nani e Bruno Fernandes “são dois grandes jogadores, com caráter, que conhecem a exigência do clube e que sabem que podem constituir um fator de aglutinação como mais-valias para o plantel, passando uma mensagem de serenidade e confiança pelo seu nome, trajeto e história” e destacou o extremo Raphinha.