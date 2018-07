Entre 1 de janeiro e 15 de julho deste ano a área ardida registada atingiu valores muito baixos, e é já a segunda mais baixa da última década, avança o Diário de Notícias.

As temperaturas baixas que se têm feito sentir – e que irá continuar a rondar os 26ºC nos próximos dias – é um dos principais fatores.

Também ao nível do número de ocorrências, Portugal volta a registar um dos números mais baixos dos últimos anos. Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil, este ano é o quarto na lista dos que tiveram menos ocorrências. Ao todo, este ano, houve 6035 fogos que consumiram 5327 hectares quando por esta altura no ano passado tinha ardido 74.895 hectares e morrido 65 só no incêndio de Pedrógrão Grande.

Suécia pede ajuda para combater incêndios

Ao contrário do que costuma acontecer, com a zona sul da Europa a combater os incêndios durante o verão, este ano é a Suécia e os países nórdicos que estão a ser mais atingidos por este flagelo. “Este é, definitivamente, o pior ano nos tempos mais recentes no que diz respeito a incêndios florestais”, disse ao Guardian o investigador Mike Peacock. O incêndio chega mesmo a atingir o Circulo Polar Ártico.

As autoridades suecas já enviaram um pedido de ajuda no aos parceiros da União Europeia para que enviassem meios humanos e materiais. Segundo o jornal inglês, centenas de pessoas já foram evacuadas e as que vivem em zonas em que ainda não houve oportunidade de fuga estão aconselhadas a manter-se dentro de casa com as janelas fechadas para evitar inalação de fumos.

Segundo as imagens transmitidas pelo satélite de observação Copernicus, estão ativos 60 incêndios na Suécia, Noruega, Finlândia e Rússia.