Uma publicação do Museu do Louvre a felicitar a vitória da seleção francesa no Mundial 2018 está a gerar polémica nas redes sociais.

Depois de França ganhar o segundo Mundial da sua história, o museu do Louvre, em Paris, decidiu partilhar uma fotografia da Mona Lisa com a camisola da seleção francesa vestida. No entanto, há quem não tenha achado piada a esta forma de festejo por parte do museu francês.

Vários italianos que viram a publicação mostraram a sua indignação nas redes sociais, uma vez que se trata de um quadro do icónico Leonardo da Vinci, e afirmam que este se trata de um património histórico e que não devia ser utilizado para este género de piadas.

Na internet, têm surgido ao longo dos dias várias imagens da Mona Lisa vestida com a camisola da seleção francesa, de forma a fazer frente aos que criticaram a atitude do Louvre.

#FelizLunes Si la Mona Lisa es Patrimonio Cultural de la Humanidad, entonces es de todos. Y si es de todos, entonces también es Mexicana 😉 pic.twitter.com/qZ2xZkLipP — MemesLandia (@MemesLandias) 16 de julho de 2018