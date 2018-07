A agência de estatística da União Europeia, Eurostat, disponibilizou no seu site uma ferramenta que permite a todos os cidadãos compararem a situação do rendimento do agregado familiar tanto no seu país como com os restantes países europeus.

A plataforma permite verificar que uma família – com dois adultos e duas crianças, menores de 14 anos – que tenha o rendimento mensal de 2000 euros líquidos, está entre o grupo de 30% que recebe salários mais altos, enquanto se subirmos para os 2300, a quantidade de portugueses com esse rendimento baixa para os 20%.

No entanto, a mesma família – com um rendimento de 200 euros – quando comparados com a França estão entre os 10% com rendimentos mais baixos e, se subirmos para os 2300, como no exemplo anterior, haveria 80% da população com um salário mais alto. Também comparando com a Alemanha, a família encontrar-se-ia nos 20% da população com rendimentos mais baixos em ambos os valores.

O mesmo simulador indica também que o rendimento dos agregados familiares da União Europeia cresceu, desde 2000, apenas 1%.

Pode realizar a simulação aqui.