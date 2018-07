Ferroviário

O Clube Ferroviário ganhou um espaço com bar em 2010 mas, para infelicidade de muitos, acabou por fechar temporariamente. Agora, as notícias são boas. Veio o verão e, com ele, a possibilidade de passar umas horas neste espaço que agora tem uma nova decoração: há plantas tropicais, sofás e almofadas confortáveis e a vista de sempre, também sobre a parte industrial da cidade. Quando dizemos vista de sempre, pode parecer que estamos a desvalorizar, mas quem conhece o espaço sabe que é impossível desvalorizar ter o Tejo aos pés.

Morada: Rua de Santa Apolónia, 59

TOPO Belém

Basta dirigir-se ao Centro Cultural de Belém, encontrar o elevador e deixar-se ir até ao terceiro andar. Tem restaurante, com pratos de Ricardo Benedito, e um bar no terraço onde pode experimentar cocktails que valem a pena. Além da vista, que não precisa de apresentações, pode ainda apostar num Velho do Restelo, com gin, sumo de gengibre, lima, chá verde e manjericão.

Morada: Centro Cultural de Belém

Jamie’s Italian

Percebemos perfeitamente que pense na ementa e dê consigo a dizer que não é diferente da que encontra em Covent Garden. É igual, claro. Mas há um pormenor que transforma este espaço e o torna único. Estar ou viver em Lisboa e não conhecer o local de que falamos poderia muito bem estar na lista dos pecados imperdoáveis. As duas esplanadas têm vista para a colina do Castelo e só isso vale o dinheiro da refeição.

Morada: Praça do Príncipe Real, 28-A

Amélia Lisboa

Abriu este ano, mas é já um dos locais mais badalados da capital portuguesa. Claro que é preciso ter em conta que estamos a falar daquele que é já um dos sítios mais concorridos de Campo de Ourique, mas vale a pena. O motivo de tantos fãs é, aliás, exatamente esse: vale mesmo a pena. Motivos há vários, mas destacamos as opções de comida saudável, o brunch e as panquecas.

Morada: Rua Ferreira Borges, 101 (Campo de Ourique)

Cervejaria Sem Vergonha

Ainda que não possa mergulhar, o espaço tem uma piscina que permite ver o que há de melhor nos dias quentes de verão. Temos a certeza de que a disposição melhora. Não está convencido? Bem, também compreendemos. Mas não desistimos. E, por isso, temos a dizer que esta cervejaria, a caminho da Estrela, tem na esplanada um verdadeiro miradouro secreto com vista sobre a cidade. E agora? Pois, também nos convenceu.

Morada: Travessa de Santa Quitéria, 38-D

Rooftop Bar, Hotel Mundial

Vai encontrar uma panorâmica de 360 graus sobre a Baixa pombalina e o Castelo de São Jorge, e o rio Tejo como fundo. Pensamos que assim não há como recusar um convite ou razão para deixar de o fazer. Com o que pode contar? Com bons vinhos, música e, como já dissemos, uma das melhores vistas da cidade. Deixamos a sugestão: aproveite um sunset, beba um long drink afterwork e deixe-se ficar.

Morada: Hotel Mundial, Praça Martim Moniz, 2

TOPO

Fica no topo do Centro Comercial Martim Moniz e podemos dizer que tem uma das melhores vistas da cidade. Tem ainda a vantagem de poder escolher qual o lado de Lisboa de que mais gosta. Nada como escolher este sítio e passar umas boas horas ao final do dia, com boa companhia e bons cocktails. Pode aproveitar para esticar as pernas ou optar pelas mesas altas. Seja como for, garantimos que é um bom sítio para relaxar.

Morada: Praça Martim Moniz, 6.º piso

Sky Bar

O Sky Bar é conhecido pelo encanto de ficar no último piso do Hotel Tivoli. Não é preciso dizer muito mais para que perceba que é um ótimo sítio para beber um copo ao fim do dia, com um DJ a animar as tardes de verão. Pode ficar apenas a beber um gin ou qualquer outra bebida que lhe pareça boa opção, e tem a vantagem de ser o sítio certo para fazer uma refeição. Se é fã de sushi, arrisque porque há novidades.

Morada: Hotel Tivoli, Avenida da Liberdade, 185

Bar Park

É o parque de estacionamento mais famoso da cidade. Porquê? Por causa do já famoso sexto piso, onde metade de Lisboa costuma estacionar no terraço com melhor vista. Quando dizemos melhor vista, estamos mesmo a aprovar esta distinção. Bem sabemos que está aberto também no inverno, mas nada como o encanto dos dias quentes, até porque a aposta musical está preparada para enfrentar a concorrência.

Morada: Calçada do Combro, 58

SUD Lisboa Terrazza

Um dos melhores convites do bom tempo é, como já referimos, a possibilidade de sair à rua e ficar até mais tarde. Os dias acabam mais tarde e pode fazer muito mais do que ir do trabalho para casa. Agora imagine juntar um restaurante, piscina e ainda uma vista deslumbrante sobre o rio Tejo. O resultado vai ser SUD Lisboa. Podemos garantir que, quer fique numa mesa ou à beira da piscina, vai gostar.

Morada: Avenida Brasília – Pavilhão Poente