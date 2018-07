Descentralização, finanças locais e o acordo mínimo ou o habitual “poucochinho”

O governo habituou os portugueses a ter mais fome do que barriga, e a política de descentralização não foge à regra

O acordo estabelecido entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e o governo, sobre a descentralização de competências e a lei das finanças locais, é positivo, ainda que claramente escasso. Positivo, porque acontece. Escasso, porque frustra as grandes expetativas traçadas inicialmente pelo ministro Eduardo Cabrita, assemelhando-se nesta fase a um acordo mínimo que resulta sobretudo do empenho negocial da ANMP. De resto, o executivo socialista já vem habituando os portugueses a ter mais fome que barriga, não tendo fugido à regra em matéria de política de descentralização e finanças locais.

Mas olhemos com pormenor para alguns dos princípios deste acordo. Em primeiro lugar, a receita do IVA: a ANMP conseguiu convencer o governo a subir a comparticipação daquele imposto gerado localmente, dos 5% inicialmente previstos para os 7,5%. Do ponto de vista nominal, estima-se que a receita geral para os municípios fique na casa dos 72 milhões de euros, o que é um valor significativo na aparência, mas absolutamente irrelevante quando diluído pelas 308 autarquias do país. Acresce a isso um outro detalhe nada despiciendo: esta arrecadação de receita do IVA restringe-se às áreas da energia, alojamento, restauração, comunicações e água, deixando de fora o princípio da tributação em função do local dos estabelecimentos de comércio e serviços como, por exemplo, os hipermercados e congéneres, que têm uma expressão determinante em muitas economias locais.

Depois, o IMI: o governo vai levar a melhor nesta matéria. Embora acabando com a isenção da tributação do IMI sobre imóveis da administração central, serão apenas considerados os edifícios não utilizados ou devolutos, o que vai traduzir-se numa receita – uma vez mais – residual para as câmaras municipais e beneficiando inequivocamente cidades como Lisboa, Porto, Coimbra... aquelas que mais edifícios devolutos do Estado têm. Também neste aspeto, a montanha pariu um rato e as expetativas iniciais saíram bastante defraudadas.

Finalmente, os prazos: as competências a delegar nos municípios avançam já; o envelope financeiro é para chegar em suaves prestações até 2021, o ano em que a nova lei das finanças locais estará(?) integralmente concretizada. No fundo, é a aplicação do método Costa/Centeno, em que as medidas são para aplicar de imediato, independentemente de a despesa só ser desbloqueada quando der mais jeito. De preferência, só no próximo ciclo político, não vá colocar em causa os compromissos de Bruxelas (ou medo do diabo….) tão zelosamente protegidos pela esquerda nesta legislatura.

Nem tudo é mau, como referi no princípio. Há aspetos positivos nesta nova proposta de lei, designadamente em matéria de responsabilização financeira dos eleitos locais, ao equiparar os autarcas aos membros do governo. É uma medida de elementar justiça e prudência, uma vez que não faz qualquer sentido que um presidente de um município seja responsabilizado civil ou criminalmente por atos de gestão que, em muitos casos, só passam marginalmente pelo seu raio de decisão.

Outro aspeto positivo é existir proposta. Seria péssimo que, mais de dois anos depois de se iniciar o diálogo com as autarquias, nada de relevante ou diferente acontecesse em matéria de descentralização de competências. Portugal é um dos países europeus em que as autarquias gerem menor percentagem do Orçamento do Estado – 14%, para uma média de 20% na UE – e, não por acaso, um dos que revelam assimetrias regionais e territoriais mais profundas. A correção destes dese-quilíbrios passa por haver melhor distribuição dos recursos públicos e pela adoção de políticas ativas de coesão territorial, cuja materialização deve ser feita por quem está mais próximo das populações. Por isso se saúda este esforço pela descentralização. Ainda que a decisão política e orçamental não seja a desejada, a não decisão seria apenas adiar um problema que não merece ser adiado.

Mas que sabe a “poucochinho”, lá isso sabe!

Presidente da Câmara Municipal de Espinho