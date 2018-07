Da globalização à renacionalização

O liberalismo político está em erosão acelerada. Por este andar, o mundo e a paz,como os conhecemos, têm os dias contados

Meio mundo anda focado nos dislates de Donald Trump. O potencial de indignação com os seus tweets parece não ter fim. Sinceramente, centremo-nos no essencial. As placas tectónicas da política internacional estão a mexer- -se e há vários epicentros deste tremor de terra global.

A renacionalização da política caminha a par e passo com o ataque cerrado às formas de organização política supranacionais. O liberalismo político – conjunto de valores que unem o grande arco democrático na defesa de uma economia de mercado, de um Estado de direito, no governo dos homens pela lei e na inviolabilidade das liberdades individuais – está em erosão acelerada.

Por este andar, o mundo e a paz, como os conhecemos, têm os dias contados.

Identifico cinco grandes fatores que têm contribuído para esse recuo do liberalismo que sustenta as ideias políticas moderadas.

Primeiro fator, o retrocesso da globalização. A globalização foi o grande elevador social do mundo. Em 99% da História, a humanidade viveu com menos meios, com menos conforto e com menos conhecimento do que aquele que temos hoje. A globalização mudou isso. Com todos os seus defeitos, a globalização foi a maior ferramenta de erradicação de pobreza que a humanidade já conheceu. Em 1800, 84% da população era extraordinariamente pobre. No nosso século, nos nossos dias, essa percentagem caiu para menos de 10%. Mas não falta quem, montado em projetos políticos nacionalistas, queira lançar guerras tarifárias que agravarão a desigualdade e a injustiça em vez de as mitigar. As cadeias de valor – sobretudo as das multinacionais – estão debaixo de fogo cerrado. As deslocalizações industriais vão ser, muito provavelmente, movimentos de repatriamento para fugir de tarifas que matam negócios, empregos e inovação. O mundo será um lugar mais pobre.

O segundo fator tem a ver com a crise reputacional da ideia de mercado. As crises financeiras que eclodiram em 2007 ensinaram-nos que, na ausência de regulação moral, o capitalismo precisa de regulação legal. Muito está ainda por fazer e, como várias vozes respeitadas têm avisado, não estamos a salvo de novas crises com catastróficas consequências sociais. As forças antiliberais aproveitaram a crise “dos mercados” para lançar os anátemas sobre a ideia de mercado livre, fazendo avançar a sua agenda estatizante.

Isolacionismo e unilateralismo americanos: este é o terceiro fator que tem fomentado o recuo da ordem liberal. Os EUA, como farol de direitos e de liberdade, costumavam liderar pelo exemplo. Independentemente das convicções de cada um, é hoje evidente que a legitimidade americana está ferida. O ataque às instituições multilaterais, por maior que seja a sua necessidade de reforma, dá-nos uma imagem pouco brilhante do futuro.

O quarto fator liga-se à disrupção tecnológica que define a quarta revolução industrial. A hiperconetividade coloca desafios tremendos à privacidade e à liberdade individual dos cidadãos. Mais do que isso: a contemplação tecnológica tem tido impacto profundo nas relações entre os homens e, consequentemente, nos sistemas políticos. Nunca estivemos tão ligados e, simultaneamente, tão longe uns dos outros; nunca tivemos tanta informação, mas nunca fomos tão avessos ao espírito curioso; nunca conhecemos tantos lugares do mundo, mas nunca fomos tão intolerantes com a diferença.

Quinto e último fator, talvez o mais decisivo, tem a ver com a vaga antidemocrática a que temos assistido um pouco por todo o lado. A crise do governo representativo é real.

De um lado, temos autocracias que, legitimadas por resultados económicos pujantes, assaltam margens crescentes das liberdades individuais. Do outro, temos sociedades ocidentais fraturadas pelos debates sobre a imigração, vítimas da hiperbolização da desigualdade e envenenadas por um debate público (será que ainda podemos chamar-lhe assim?) assente em ignorância massificada pelas redes sociais.

A crise democrática nas nossas sociedades é ainda mais profunda quando há hoje uma guerra de extremos que enfraqueceu o centro e expôs a jugular da democracia aos seus inimigos. A extrema-esquerda comanda hoje a esquerda moderada na conhecida “agenda dos direitos”. Em muitos casos, essa agenda mais não é que um assalto a todos os representantes da ordem e da tradição. Sejam eles as instituições democráticas, a Igreja ou a família. A vaga contrarrevolucionária também não tem primado pela moderação e pelo civismo.

Tudo isto tem acentuado a falta de cultura de compromisso, bem matizada na pulverização eleitoral que vemos por todo o lado e na narrativa dominante de “povo” contra “elites” que consome o regime representativo.

O espaço político central, sobre o qual se construíram os projetos de paz e prosperidade na Europa, parece irremediavelmente perdido.

Não sabemos que lugar será o mundo nos próximos anos. Só sabemos que não será igual e, provavelmente, será pior.

