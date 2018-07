O presidente do grupo parlamentar do PSD, Fernando Negrão, considerou esta terça-feira que a solução governativa se esgotou, repetindo a ideia do seu discurso do debate do Estado da Nação, mas o deputado foi mais longe na análise e defendeu que se trata de "uma gestão miserável" .

No discurso do jantar da bancada com a direção do atual presidente Rui Rio, Negrão apontou o caso de Tancos como "um mau exemplo da relação do governo com os órgãos de soberania". E se a solução governativa esgotou, tem de "aparecer a alternativa" dos sociais-democratas. "Não queremos ir para o governo a todo custo, mas porque saberemos melhor governar do que o PS", declarou Negrão.

Apesar de ter sido eleito com menos de 40 por cento dos votos, Fernando Negrão considerou que se chegou ao fim da sessão legislativa "de forma serena e coesa". E agradeceu a "adrenalina" da sessão parlamentar.

De seguida falou Rui Rio, o presidente do PSD, a recordar que a última vez que esteve no restaurante do Edifício Novo da Assembleia da República foi a 19 ou 20 de dezembro de 2001, ao lado de Santana Lopes quando ganharam as Câmaras do Porto e Lisboa, respetivamente, ao PS.