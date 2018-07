A equipa de futebol e o treinador que foram resgatados da gruta de Tham Luang, na Tailândia, vão ter alta do hospital quarta-feira, um dia mais cedo que o previsto pelo ministro da Saúde da Tailandia, Piyasakol Sakolsatayadorn.

Depois de estarem internados uma semana após o resgate, as autoridades consideram que os 13 jovens já estão aptos a voltar às suas rotinas.

De acordo com a Reuters, será também amanhã que os jovens vão falar pela primeira vez à imprensa, de forma a acalmar todo o mediatismo que o caso teve e que poderá ter com a saída do hospital da equipa de futebol e do seu treinador.

“Queremos reduzir a curiosidade pública. Organizámos [a conferência] para que, depois, os rapazes possam voltar às suas vidas normais”, afirmou Sansern Kaewkamnerd, porta-voz do Governo, segundo a Reuters.

Todas as perguntas serão previamente avaliadas por psicólogos, antes de serem colocadas aos jovens.

Recorde-se que a operação de resgate na gruta de Tham Luang terminou no dia 10 de julho.