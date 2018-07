Há falta de mão-de-obra no Algarve. Dito assim pode parecer que nos estamos a repetir, mas a verdade é que o cenário pode ser bem mais grave do que parecia até aqui. De acordo com a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), esta questão é “um problema estrutural” da hotelaria.

Para os responsáveis desta associação é importante que as autarquias comecem a tomar medidas para fazer face à necessidade de criar novas políticas de habitação a custos controlados. O objetivo é apenas um: conseguir atrair mão-de-obra de outros pontos do país e também imigrantes.

A AHETA ressalva ainda que a falta de trabalhadores na hotelaria resulta, “em grande medida, da ancestral falta de mobilidade entre as zonas residenciais com maior concentração de trabalhadores e os respetivos locais de trabalho, localizados fora das áreas urbanas”.

Em comunicado, a associação algarvia sublinha: “Numa altura em que as Câmaras Municipais se preparam para rever os seus PDM (Planos Diretores Municipais), a AHETA apela aos responsáveis autárquicos para a necessidade de implementarem políticas de habitação ativas a custos controlados, tendo em vista motivar e atrair mão-de-obra de outras regiões do país, mas também imigrantes oriundos de países terceiros”.