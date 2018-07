A Airbnb já reagiu, esta terça-feira, às questões levantadas pela Comissão Europeia (CE) acerca do serviço da plataforma com o consumidor e assegurou que está “comprometida em ser o mais transparente possível” com os seus clientes.

"Levamos esta questão a sério e estamos comprometidos em ser o mais transparentes possível para a nossa comunidade (…) os hóspedes são sempre informados de todas as taxas, incluindo taxas de serviço e impostos, antes de confirmar a sua decisão de reservar um alojamento anunciado na nossa plataforma. Trabalharemos em conjunto com as autoridades para esclarecer os pontos levantados", afirmou fonte oficial da plataforma, de acordo com a notícia avançada pela agência Lusa.

De acordo com a CE, a Airbnb não cumpre os requisitos impostos pela legislação europeia no que diz respeito à forma como são apresentados os preços e na distinção entre anfitriões particulares e profissionais. Caso as alterações exigidas, até ao final de agosto, não sejam satisfatórias, a empresa poderá ser alvo de medidas coercivas.