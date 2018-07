Confrontada pelos jornalistas à chegada do velório de João Semedo, esta terça-feira, a líder bloquista caracterizou João Semedo como “um homem combativo até ao fim pelas causas em que acreditava todos os dias, extraordinariamente generoso”.

Catarina Martins enalteceu ainda o papel do ex-dirigente do Bloco de Esquerda, afirmando que este foi um construtor do Estado Social "enquanto homem político, nas responsabilidades que assumiu primeiro no PCP e, mais tarde, no BE, mas também por aquilo que fez enquanto homem na sua profissão, na forma como alterou a forma como o Serviço Nacional de Saúde trabalha e como lida com os mais vulneráveis dos vulneráveis”.

Para a porta-voz do BE, João Semedo está ainda ligado às coisas “mais bonitas da democracia, às causas todas e à generosidade”.

Recorde-se que João Semedo morreu, esta terça-feira, aos 67 anos.