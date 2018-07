Quais são os locais mais bonitos? O que tenho mesmo de visitar? Não se preocupe com estas perguntas. Nós respondemos por si. Concentre-se apenas em fazer as suas malas e em aceitar todas as nossas sugestões. Analise o mapa de férias e não se esqueça que todas as semanas, à terça-feira, destacamos regiões diferentes e apontamos tudo o que não pode mesmo perder. Nesta edição mostramos uma das zonas mais bonitas do país. A norte nasceu Portugal e continuam a ser preservadas algumas das nossas tradições mais seculares.

O Gerês é apenas um dos cartões-de-visita mais usados, com as suas lagoas, cascatas e aldeias típicas. Mas as atrações não ficam por aqui. Ponte de Lima é outro dos locais a não perder. Há também outros que são conhecidos por tudo o que representam. Um desses casos é Guimarães, uma cidade histórica com um papel crucial na formação de Portugal. Falamos, aliás, de uma das mais importantes cidades históricas do país, sendo o centro considerado Património Cultural da Humanidade.

É também a norte que encontramos Caminha, uma bonita vila que tem mesmo de conhecer. Até porque não se deve esquecer que toda a faixa costeira do concelho de Caminha possui praias de grande beleza e extensos areais.

Brindes é com vinho verde Muitos não sabem, mas esta região portuguesa é, a par da região metropolitana de Lisboa, um dos grandes motores regionais de de-senvolvimento do país. É, aliás, a norte de Portugal que se concentra a maioria do emprego industrial.

Algumas das regiões têm como símbolo o vinho verde e aqui há muita história para descobrir. Por exemplo, conta-se que os vinhos verdes foram os primeiros vinhos nacionais a ser exportados, durante os séculos xvi e xvii. Seguiam para o norte da Europa nos barcos que traziam o bacalhau. Seja ou não verdade, o vinho verde é uma das pérolas da região. Por isso, nada melhor do que brindar a isto e aproveitar tudo o que lhe sugerimos.

Aveiro: Descubra a Veneza portuguesa

São os canais que se cruzam com as ruas de Aveiro e também os barcos típicos que a fazem ser apelidada de Veneza portuguesa.

Experiências

• Percorra os Passadiços do Paiva: uma viagem ao longo de oito quilómetros de natureza em estado puro na margem esquerda do rio Paiva que dura em média cerca de 2h30

• Dê um salto até à praia fluvial do Areinho

• Passeio de moliceiro: barcos que navegam na ria de Aveiro e que antigamente eram usados para a apanha do moliço (lodo que existia na ria). Como esta atividade foi desaparecendo, são atualmente usados para passear os turistas

• Comer ovos moles: com origem nos antigos conventos femininos da região, a receita dos ovos moles de Aveiro transpôs o convento, atravessou gerações e chegou até aos nossos dias

Em destaque

Espinho Originalmente uma vila de pescadores, Espinho conserva a tradição do vareio. Hábito centenário, a pesca de arrasto e à linha ainda se pratica, sob a bênção de Nossa Senhora do Mar, santa de devoção. O comércio de peixe fresco é feito em plena rua, com pregões típicos que atraem os visitantes. Aqui pode conhecer as várias praias desta cidade, assim como tentar a sua sorte no Casino Solverde ou experimentar o mais antigo campo de golfe da península Ibérica.

Santa Maria da Feira Não perca a Viagem Medieval, que se realiza de 1 a 12 de agosto e que este ano é dedicada ao reinado de D. Pedro I.

Braga: Conheça a Roma portuguesa

Braga é conhecida por ser uma das maiores cidades do país e um dos principais centros religiosos de Portugal. Tem mais de três dezenas de igrejas e, por isso, há quem lhe chame a Roma portuguesa. Aliás, é nesta cidade que se encontra a catedral mais antiga do país, a Sé.

O que precisa mesmo de visitar

• Não se esqueça que o Santuário do Bom Jesus do Monte é uma das principais atrações da cidade. Conta com uma escadaria com mais de 600 degraus e é o segundo ponto de turismo religioso mais visitado em Portugal. À frente deste local, só mesmo Fátima

• Não se esqueça de passar pelo Arco da Porta Nova, de 1512, que ligava a cidade medieval à parte de fora das muralhas

• Uma outra sugestão passa por conhecer o Palácio dos Biscainhos. Pode ter a certeza de que os jardins são interessantes e o melhor de tudo é que são gratuitos

• A Sé de Braga, como já referimos, é a catedral mais antiga do país. É daqui que vem a expressão, tão usada pelos bracarenses, “mais velho que a Sé de Braga”

• Tem também, entre muitos outros locais, o centro da cidade. Basta querer ir “às Arcadas”, onde tem o café Vianna, o mais antigo da cidade

Uma das festas mais famosas do país

S. João de Braga As Festas de S. João em Braga são o maior evento do calendário anual dos bracarenses. Trata-se de um fenómeno de tradição.

Porto: Apaixone-se pela Cidade Invicta

A par do centro histórico e de todas as atrações desta cidade, não perca uma viagem no tempo ao passar pelas Caves de Vinho do Porto.

Atrações

• Passeie pelas ruas estreitas do centro histórico da cidade. Uma boa oportunidade para admirar a beleza dos seus edifícios

• Sente-se numa esplanada na zona da Ribeira

• Faça um pequeno cruzeiro pelas pontes do rio Douro num dos típicos barcos rabelo - barcos esses que antigamente transportavam o vinho do Porto

• Visite a livraria Lello

• Dê um salto até ao Palácio de Cristal e à Torre dos Clérigos

• Passe pelo Palácio da Bolsa, um luxuoso edifício do séc. XIX que demorou cerca de 70 anos a ser construído. Além de ser um símbolo comercial da cidade, também aqui é possível fazer uma degustação de vinhos de várias regiões do país

Outros destaques

Gondomar O peixe do rio, conhecido como muge, é a atração principal do festival que decorre entre 3 e 5 de agosto na freguesia da Lomba, em Gondomar.

Vila do Conde Banhada pelo Atlântico e com o rio Ave a sul, Vila do Conde é conhecer 18 km de praias e usufruir da ruralidade das suas freguesias

Póvoa de Varzim Passeie pela ciclovia, com extensão de 17 km que se prolonga até a cidade vizinha, Vila do Conde, e é paralela ao oceano Atlântico. O porto de pesca é outro dos lugares de destaque.

Viana do Castelo: Encontre a pérola do Minho

Tem rio, mar, boa gastronomia e uma arquitetura sedutora. Estão assim reunidos alguns dos critérios que podem cativar os turistas para visitarem esta capital de distrito e uma das mais belas cidades do litoral português. Também é conhecida pelo seu artesanato e pelo colorido vestuário regional.

Locais a não perder

• Subir de elevador ao Santuário de Santa Luzia, onde tem acesso a uma vista fantástica da cidade, do rio e do oceano

• Ir à praia do Cabedelo, zona requalificada no final de 2015 e já considerada como uma meca do kitesurf a nível europeu

• Visitar o navio Gil Eanes: construído nos Estaleiros de Viana para apoiar a pesca do bacalhau, agora está ancorado para visitas

• Percorrer a Ponte Eiffel, estrutura sobre o rio Lima considerada Património Municipal, que fez este ano 140 anos

• Visitar o Museu do Traje, que dá a conhecer a riqueza etnográfica dos tradicionais trajes vianenses

• Ainda no distrito pode ir até Ponte da Barca, Melgaço e Arcos de Valdevez

Pontos altos

Gastronomia A broa de milho, os rojões à moda do Minho e os pratos de bacalhau fazem as delícias de quem visita esta localidade. Para beber o vinho verde, claro.

Festas No concelho de Viana realizam-se cerca de 70 festas e romarias, sendo a principal a Romaria da Senhora d’Agonia, que se realiza de 17 a 20 de agosto. A romaria recebeu em 2013 a Declaração de Interesse para o turismo.

Vila Real: Coma, beba e arrisque-se no Gerês

Vila Real é sede de concelho e de distrito. Fica situada em Trás-os-Montes, perto das serras do Marão e do Alvão, na margem direita do rio Corgo, um afluente do Douro. É muito conhecida pela gastronomia e o que não falta é quem elogie quase todos os pratos e doces. O que dizemos é que vale a pena experimentar.

O que precisa mesmo de conhecer

• O Palácio de Mateus é muito conhecido pela beleza do edifício e dos jardins que o rodeiam. Também é lembrado por muitos pelas garrafas de Mateus Rosé

• Não há nada como aproveitar a viagem para conhecer ou rever a paisagem de vinhas em socalcos nas proximidades do Douro

• Sugerimos ainda que arrisque percorrer o Parque Natural do Alvão, com as suas aldeias de construção em granito

• Aproveite ainda para experimentar algumas especialidades que conquistam quem visita a zona. Entre elas, tem a vitela e o cabrito assados no forno, a bola de carne e ainda os famosos enchidos

Peneda-Gerês: um paraíso com cascatas

Turismo rural Faz fronteira com a Galiza e abarca os distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real. A Peneda-Gerês é o único parque nacional do país e é Reserva Mundial da Biosfera, classificada como tal pela UNESCO. É o local perfeito para estas férias de verão, já que se pode atrever a conhecer as fantásticas cascatas e ainda as lagoas naturais. Experimente começar pelo Poço Azul.

Viseu: O palco de uma feira com tradição

Chamam-lhe Cidade Jardim e a sua história é longa. E é devido a esta rica e extensa história que não faltam monumentos e locais de interesse histórico e cultural. Perto tem também as termas de São Pedro do Sul.

Curiosidades e sugestões

• Não se esqueça da Casa de Viriato, um ponto importante por causa de um mito: a associação do guerreiro à cidade

• Não faltam jardins e igrejas cheias de história. Uma das sugestões que deixamos é fazer um passeio pelo Parque do Fontelo

• A zona da sé é também um dos pontos importantes, onde vai encontrar muitos bares e restaurantes. É nesta zona que se passa grande parte da vida noturna da cidade

• Não se esqueça da existência da Ecopista do Dão, no meio da natureza. A antiga linha ferroviária entre Santa Comba Dão e Viseu, desativada em 1988, é agora um convite a um passeio de bicicleta, com vistas que não vai conseguir esquecer. Também pode aproveitar para fazer o trajeto a pé porque não tem grandes subidas

A aguardada feira de são Mateus

Feira de São Mateus A Feira de São Mateus é uma das feiras mais antigas de Portugal. Aliás, parece que todos os caminhos vão dar a esta festa, que se converteu num verdadeiro ícone da cidade de Viseu. Música, gastronomia, artesanato, exposições são os principais ingredientes deste evento. Decorre de 9 de agosto a 16 de setembro. Ana Moura é uma das convidadas.