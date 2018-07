Depois da coleção de arte e de partes do recheio da casa de Palmela, os descendentes de José Hermano Saraiva resolveram leiloar a biblioteca do historiador.A primeira parte de um leilão que se dividirá em várias fases termina hoje às 22h00.

Os livros, divididos em 392 lotes, estão a ser leiloados online através da página do Palácio do Correio Velho, a empresa responsável pela venda do espólio. Para o Palácio do Correio Velho, esta biblioteca revela "um grande intelectual", uma vez que "reúne, na sua generalidade, livros de arte, literatura clássica, religião, Lisboa, história e leis, crónicas, Índia portuguesa, filosofia". Entre itens do leilão em curso, destacam-se o “Manuscrito - Regimento Interno da Maçonaria”, de 1849, “De Plínio a Historia Natural”, 1629, “Constituiçõens Sinodaes do Bispado de Braga”, de 1697, os “Sonetti et Canzione de Petrarca”, de 1512 e a “Cronica dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho”, de Nicolau de Santa Maria, de 1668.

As obras foram avaliadas e distribuídas por Isabel Maiorca, a responsável da leiloeira por livros raros e manuscritos.