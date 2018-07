George Clooney arrecadou no ano passado 239 milhões de dólares, qualquer coisa como 204 milhões de euros. Segundo a revista “Forbes”, que ontem publicou a sua lista anual das cem celebridades mais bem pagas (referentes a 2017), nunca nenhum ator tinha ganho tanto num ano.

Contudo, uma fatia (muito) considerável dos ganhos não chegou através da representação ou de contratos publicitários, mas sim da venda da sua cota da Casamigos Tequila, uma empresa de tequila que fundou em 2013 juntamente com Rande Gerber e Mike Meldman. No ano passado, a empresa foi comprada pela gigante Diageo por mil milhões de dólares (cerca de 853 milhões de euros).

Apesar de encabeçar o pódio dos atores, Clooney não lidera a lista. Foi suplantado pelo pugilista Floyd Mayweather, que em 2017 ganhou 285 milhões de dólares (243 milhões de euros).

Kylie Jenner, a mais nova das irmãs Kardashian - a quem a edição norte-americana da revista dedicou uma capa este mês -, fecha o pódio. Em 2017, a jovem de 20 anos encaixou 166,5 milhões de dólares (aproximadamente 142 milhões de euros) com a sua empresa de cosmética e, segundo a “Forbes”, caminha a passos largos para se tornar a pessoa mais jovem de sempre a tornar-se bilionária por conta própria, ultrapassando assim o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg. Kylie é, aliás, a pessoa mais jovem do ranking da Forbes. “Nunca houve uma época melhor para ser famoso”, escreve a revista no texto de apresentação da lista que, de ano para ano, tem cada vez mais “personalidades” nos lugares cimeiros.

Curiosamente, o quarto lugar é ocupado por Judy Sheindlin, a juíza que já leva 22 temporadas à frente do seu programa “Judge Judy” e que, diz a “Forbes”, é visto diariamente por mais de dez milhões de pessoas. Aos 75 anos, Judy é a mulher mais velha do ranking da “Forbes”.

A lista tem um português O top-10 das celebridades mais bem pagas de 2017 fecha com Cristiano Ronaldo. A nova estrela da Juventus - que, segundo as estimativas da “Forbes”, ganhou em 2017 cerca de 92 milhões de euros - é, aliás, o único português da lista. Lionel Messi também lá está, e à frente de Ronaldo, ocupando o oitavo lugar, com cerca de 94 milhões de euros.

No top-10 aparece ainda o antigo wrestler e ator Dwayne “The Rock” Johnson, que surge na quinta posição (105 milhões) e os U2 na sexta (100 milhões), seguidos do cantor Ed Sheeran, que ganhou no ano passado cerca de 93 milhões de euros.

A predominância masculina mantém--se nas restantes posições do ranking. Entre as cem celebridades mais bem pagas do mundo contam-se apenas 14 mulheres: Ellen DeGeneres, Beyoncé, J. K. Rowling, Lady Gaga, Sofía Vergara ou Rihanna (que surge na 84.a posição) são alguns exemplos desta curta lista.