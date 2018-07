O MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa regressa ao Cinema São Jorge, de 4 a 9 de setembro. “The Nun – A Freira Maldita”, o novo filme da saga “The Conjuring”, marca a estreia desta 12.ª edição, que será também palco da celebração do 200.º aniversário da obra “Frankenstein”.

“Ghostland”, de Pascal Laugiere, “Terrified”, de Demián Rugna e "Morto Não Fala", do realizador brasileiro Dennison Ramalho são outras películas que fazem parte da programação.

Já a secção “Quarto Perdido”, dedicada ao que de melhor se fez no cinema de género português, será pela primeira vez dedicada a apenas uma cineasta, Solveig Nordlund. Segundo a nota de imprensa divulgada pela organização, "a realizadora sueca, que trabalhou para grandes cineastas nacionais, destacou-se pela adaptação do britânico JG Ballard em português no filme "Aparelho Voador a Baixa Altitude", que será exibido no MOTELX, juntamente com o thriller psicológico "A Filha"."

O Festival vai ainda premiar com 5 mil euros a melhor melhor curta-metragem de terror português e o vencedor "ficará igualmente nomeado para a competição internacional Méliès d’Or, galardão atribuído anualmente pela Federação Europeia de Festivais de Cinema Fantástico".

As crianças também não ficam de fora e são "estão convidadas de forma serena e pedagógica a refletir sobre os seus medos durante as sessões do “Lobo Mau”. Este ano, e dada a adesão do ano anterior, a programação infantil estende-se aos dois fins de semana do festival.