O Record avança que Bruno de Carvalho requereu uma audiência à Procuraria Geral da República (PGR). Ao que tudo indica, o ex-presidente do Sporting considera que os seus direitos não estão a ser cumpridos.

De acordo com a mesma publicação, Bruno de Carvalho considera injusto o facto de estar a ser ligado aos ataques que ocorreram na Academia do Sporting, em Alcochete, no mês de maio.