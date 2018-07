Manuel Pinho garantiu aos deputados que não estava no Parlamento "para dizer que os CMEC são um monstro ou são maus", recusando, no entanto, responsabilidade sobre esta matéria. O ex-ministro da Economia do governo de José Sócrates recusou também esclarecer os deputados sobre se seria beneficiário económico de offshores.

Pinho respondeu com uma declaração: “Aceitei vir aqui no seguimento de um requerimento do PSD. Tenho o maior gosto esclarecer a concepção dos CMEC e a política energia enquanto ministro da Economia. Todavia, comuniquei ao presidente desta Comissão que não aceitaria responder a outras questões sobre factos concretos relacionados com a minha relação com o GES“.

Quando confrontado com a insistência do PSD, o ex-ministro disse apenas: "O PSD foi o pai dos CMEC e a mãe das barragens”.