Investigadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, desenvolveram um novo teste que permite determinar quantos anos de vida realmente tem, com recurso apenas a uma gota de sangue. O exame não quantifica a idade das pessoas através do funcionamento do organismo: o cálculo é feito através dos anos de nascimento.

"Dois indivíduos podem ter 50 anos em termos cronológicos, mas um deles pode ter o mesmo risco de morrer de alguém de 55 anos, enquanto tem a mesma expectativa de vida de alguém de 45", explicaram os investigadores Zuyun Liu, Pei-lun Kuo, Steve Horvath, Eileen Crimmins, Luigi Ferruci e Morgan Levine, no estudo que foi publicado na revista científica Biorxiv e citado pela BBC.

Para chegar a estas conclusões, os investigadores fazem referência a "marcadores biológicos", que são indicadores do funcionamento normal do organismo.

Para desenvolver este teste, são analisados 42 fatores contidos apenas numa gosta de sangue –os níveis de glicose e número de glóbulos brancos são dois exemplos. 11.432 pessoas foram observadas, depois de terem sido submetidas ao exame, e foram acompanhadas durante 12 anos e meio – durante este período, 871 morreram.

"O teste da idade fisiológica alcançou quase 90% de precisão quanto às hipóteses de uma pessoa viver mais 10 anos ou não. Mas é importante destacar que este cálculo diz respeito apenas a causas de morte relacionadas com o envelhecimento (aparecimento de doenças crónicas, como diabetes, por exemplo). Obviamente, não consideramos mortes acidentais, suicídios e homicídios", afirmaram os investigadores.

"A idade fisiológica é um melhor indicador da expectativa de vida do que a idade cronológica. Atualmente, a expectativa média de vida de um homem de 65 anos nos Estados Unidos é de 84,3 anos. Mas, com este novo método, podemos calcular uma expectativa média de vida mais personalizada, baseada tanto na idade cronológica quanto na idade fisiológica", explicou à BBC Morgan Levine.