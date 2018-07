O PS pediu esta terça-feira a audição da secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), Graça Mira Gomes, e da Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda, sobre "um possível Assalto ao Paiol de Tancos".

O requerimento surge no dia em que o ministro da Defesa é ouvido na comissão de Defesa sobre a Cimeira da Nato, e os deputados do CDS e do PSD, querem ouvi-lo também sobre o caso de Tancos, depois da notícia do Expresso de que haverá material por recuperar do assalto, designadamente, cargas de explosivos.