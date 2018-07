Até ao momento, 2018 é o ano com o quarto valor mais reduzido em incêndios e é o segundo ano com um valor mais baixo de área ardida nos últimos dez anos. Este ano registaram-se 6.035 fogos e foram consumidos 1.844 hectares, de acordo com a notícia avançada pela agência Lusa, esta terça-feira.

Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), que divulgou os dados em conferência de imprensa, até à data foram registados, em 2018, menos 25% de incêndios rurais e menos 76% de área ardida comparativamente à média da última década.

Entre 01 de janeiro e 15 de julho aconteceram menos 2.642 fogos relativamente ao mesmo período em 2017.

À frente do ano de 2018, estão os anos de 2010, 2014 e 2016, como os anos em que se deram menos ocorrências de fogos.

No que diz respeito ao valor da área ardida, os dados da ANPC revelaram que, este ano, entre 01 de janeiro e 15 de julho, as chamas consumiram 1.846 hectares e, em 2017, no mesmo período de tempo, tinham sido consumidos 48.252 hectares.