O Journal of Personality and Social Psychology publicou um estudo, que acabou por demonstrar um resultado, no mínimo surpreendente. Ao que tudo indica, quanto maior é o nível de afeto no início do casamento, maior é a probabilidade de divórcio.

Os autores da pesquisa explicaram que “como recém-casados, estes casais que geralmente acabam por se divorciar após sete ou mais anos, são extremamente afetuosos, manifestando, em média, cerca de um terço de mais afeto, comparativamente a outros casais que permanecem casados a longo prazo, em relacionamentos felizes”.

Questionada sobre se ser uma pessoa afetuosa para com o companheiro (a) é algo mau, Madeleine Mason Roantree, psicóloga e especialista em relacionamentos, indicou que “algumas pessoas vivem intensa e obsessivamente o período inicial de paixão numa relação. Daí o termo o ‘amor é cego’. É sabido que esse tipo de paixão não é duradouro a longo prazo. E assim que esse sentimento desaparece o que resta então entre esses dois indivíduos? Se não há mais nenhum vínculo para além dessa paixão, o mais certo é que a relação acabe por não funcionar”.