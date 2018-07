O turismo é positivo para 89% do total de residentes em Lisboa. Melhora a imagem da cidade e do país no estrangeiro, desenvolve a economia e tem impacto positivo na maior parte das áreas económicas, assim como na preservação e reabilitação do património. É esta a conclusão do estudo da Intercampus, realizado pela Associação Turismo de Lisboa.

De acordo com a análise em questão, “os dados recolhidos revelam que 69% dos residentes considera que a cidade estaria pior se não tivesse o turismo que hoje tem, sendo que 89% disse ser um privilégio viver na cidade de Lisboa. As principais vantagens do turismo referidas são o desenvolvimento da economia (71%), aumento do comércio (30%) e a criação de oportunidades de emprego (14%)”.

Importa ainda referir que, de acordo com esta análise, os lisboetas consideram que o turismo contribui para a preservação do património, reabilitação das zonas históricas e tradicionais da cidade e para a preservação e reabilitação de espaços públicos. Quanto ao impacto em áreas económicas, os inquiridos ressalvam, entre outras, os hotéis e restaurantes, bares, cafés e esplanadas e atividades culturais e artísticas.

No entanto, é preciso notar que a discussão em torno do turismo tem aumentado, nomeadamente por causa das consequências que tem tido ao nível dos preços das casas. O número de descontentes também tem, por isso, aumentado. Existe até uma nova tendência que é a fobia aos turistas e tem alastrado pela Europa.

Se por um lado as pessoas viajam cada vez mais, há também cada vez mais cidades a colocar um travão na entrada de estrangeiros. A verdade é que em algumas cidades europeias já está aberta uma espécie de “caça ao turista”. Há quem defenda mesmo que o turismo de massas está a caminho de provocar uma verdadeira explosão social. Assistimos a cada vez mais manifestações, há queixas por causa do aumento das rendas e do custo de vida. Os velhos habitantes falam de uma invasão e os governos tentam fazer face ao crescimento do número de turistas. O que não faltam são exemplos de medidas criadas por vários países e a promessa é que os casos se comecem a multiplicar. Barcelona é um dos exemplos.