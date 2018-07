A publicidade diz-nos mais do que pensamos. Há expressões que usamos vezes sem conta por causa de anúncios que entraram na memória coletiva. “Apetecia-me tomar algo”, com o motorista Ambrósio, ou “o algodão não engana”, um anúncio da Sonasol, são alguns exemplos. Também há caras ligadas a campanhas que ficam na retina. Cristiano Ronaldo foi uma das figuras que encontraram na imagem uma outra forma de multiplicar rendimentos milionários.

De acordo com o semanário francês “France Football”, Lionel Messi superou Cristiano Ronaldo nos ganhos financeiros de 2017/18. Segundo a publicação, o astro do Barcelona atingiu, entre salário bruto, prémios e receitas publicitárias, um valor acumulado de 126 milhões de euros, enquanto o avançado do Real Madrid “se ficou” pelos 94 milhões. Cinco anos depois, Ronaldo e Messi continuam, aliás, a protagonizar uma rivalidade em todas as frentes, lutando cada um para ser o melhor jogador do mundo. E são justamente os sucessos no relvado que lhes permitem fazer milhões fora dele. Os nomes podem ir mudando, os números também, mas haverá sempre jogadores ligados a marcas e campanhas publicitárias. Messi já foi escolhido para dar a cara por marcas como Adidas, Samsung e Turkish Airlines, entre outras.

A verdade é que este tipo de comparações será sempre difícil de fazer. Nem que seja porque perceber o que significam tantos milhões pode ser difícil para muitos. Perceber o que significa faturar 138 milhões em quatro anos não é para todos. Mas foi esta a soma conquistada por Cristiano Ronaldo apenas com contratos de imagem. CR7 continua a ser dos craques mais requisitados para campanhas publicitárias e o sucesso reflete-se na conta bancária.

Em fevereiro deste ano voltou a dar a cara por uma campanha da Altice no milionário Super Bowl – e é preciso não esquecer que os anúncios que passam no intervalo do Super Bowl exigem um investimento na ordem dos 50 milhões de euros... por cada 30 segundos.

Há pouco tempo, uma outra novidade no mundo das produções televisivas da empresa foi juntar Sophia, a primeira robô cidadã do mundo, ao craque. A verdade é que de anúncio em anúncio, de trabalho em trabalho, Cristiano Ronaldo conseguiu transformar-se na maior referência nacional no que toca a lucros com anúncios. Esta será, aliás, a base para que o valor da marca Cristiano Ronaldo não pare de aumentar. Recorde-se que o valor comercial do jogador cresceu 77,5 milhões de euros desde 2011, atingindo atualmente um valor potencial de 102 milhões de euros. “O valor tem crescido todos os anos e é de prever que vá continuar a crescer agora, com a sua transferência para o clube italiano [Juventus]”, explica Daniel Sá, diretor do Instituto Português de Administração de Marketing.