Açores voltaram a receber uma das etapas do Red Bull Cliff Diving World Series | VÍDEO

Açores voltaram a receber uma das etapas do Red Bull Cliff Diving World Series | VÍDEO

Os Açores voltaram a receber, pela sétima vez consecutiva, uma das etapas do Red Bull Cliff Diving World Series. Nos dias 13 e 14 de julho, 24 atletas subiram os penhascos do ilhéu de Vila Franca do Campo para saltar 27 metros de altura.