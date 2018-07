O Business Insider realizou uma lista de 100 praias de todo o mundo que “todos devem visitar pelo menos uma vez na vida”, e não se esqueceu de mencionar algumas praias portuguesas.

Um dos destaques vai para a praia dos Caneiros, em Lagoa, Algarve, pelas rochas que rodeiam toda a praia, e que criam um ambiente privado a quem queira mergulhar nestas águas “refrescantes”.

Também a praia do Beganil, no Algarve, teve direito a destaque, pela gruta que protagoniza o espaço - de difícil acesso – e que torna aquela praia ainda mais única (e deserta).

Cascais é também distinguido pela praia do Guincho. O Business insider indica que aqui o ‘recôndito’ não é a maior característica, já que a praia fica apenas a cinco quilómetros do centro de Cascais. Esta praia está entre as imperdíveis pela “areia dourada, ondas massivas e céu limpo”.

Também na mesma lista surgem praias italianas, americanas e indianas.