O presidente do PSD pretende questionar o ministro da Defesa, esta terça-feira no parlamento sobre o roubo de armamento nos paióis de Tancos. Para Rio, “não é minimamente aceitável que volvido este tempo todo nem o governo saiba bem aquilo que aconteceu” e, por isso exige “um esclarecimento cabal”.

“O PSD irá confrontar no parlamento confrontar o senhor ministro da Defesa com todas estas questões, ver se de uma vez por todos se consegue ter pelo menos uma história minimamente coerente porque a opinião pública hoje sabe não é coerente”, afirmou o líder social-democrata nem que para isso tenha de avançar com uma comissão de inquérito.

Rui Rio criticou ainda as dificuldades na investigação. “Há ali um choque entre a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária Militar (PJM) que também não é saudável em termos da investigação desta matéria e de outras matérias que possam envolver também a PJM.”

O PSD anunciou também que irá questionar Azeredo Lopes esta terça-feira sobre o assalto de Tancos no âmbito da audição do ministro sobre as conclusões da última cimeira da NATO.