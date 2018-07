A revista FourFourTwo elencou aquelas que foram as maiores desilusões da competição disputada na Rússia terminada no passado domingo.

Para a revista, Raphael Guerreiro foi o considerado o defesa esquerdo que mais ficou aquém das expectativas. Em justificação, a magazine britânica escreveu que “Guerreiro foi uma das estrelas do improvável triunfo de Portugal no Euro 2016, mas não conseguiu reproduzir a bela performance dois anos depois. O lateral-esquerdo errou contra a Espanha e, mais surpreendentemente, contra Marrocos, quando Nordin Amrabat levou a melhor sobre ele na estreita vitória de Portugal por 1-0”.

A comparação feita pela FourFourTwo tem com base no desempenho do jogador português durante o Europeu de 2016, onde foi campeão.

Veja aqui quais foram os onze jogadoresd que mais desiludiran neste Mundial:

David de Gea (guarda-redes da Espanha), Joshua Kimmich (lateral-direito da Alemanha), Gerard Piqué (defesa-central da Espanha), Jerome Boateng (defesa-central da Alemanha), Raphael Guerreiro (lateral-esquerdo da Seleção Nacional), Sami Khedira (médioda Alemanha), Javier Mascherano (médio da Argentina), Piotr Zielinski (médio da Polónia), Thomas Muller (avançado da Alemanha), Lewandowski (avançado da Polónia) e Dembelé (avançado da França).