A corrida às camisolas da Juventus com o nome de Cristiano Ronaldo continua. Em menos de uma semana foram vendidas cerca de 600 mil, o equivalente a 70 milhões de euros. Feitas as contas, já pagaram mais de metade do passe do jogador, que custou mais de 100 milhões de euros. É certo que o montante não irá todo para o bolso da Juventus, uma vez que será distribuído por vários parceiros.

O sucesso não tem parado de crescer e, já na semana passada, a loja online no site oficial do clube ficou em baixo grande parte do dia devido a esta corrida, levando a Juventus a garantir que estava “a trabalhar para repor a loja online do clube com a máxima prioridade e empenho constante”. As contas são elevadas: a loja da Juventus em Milão tem estado a vender uma média de uma camisola do internacional português por minuto.

Mas os efeitos da chegada de Ronaldo a Itália não ficam por aqui. O preço do bilhete de época subiu dos 400 para os 600 euros e a consultora KPMG estima que a chegada do craque português deve permitir um acrescento entre 100 e 130 milhões de euros nas receitas da equipa a partir de 2019/20.

Valorização em bolsa

Na última semana, o valor de mercado da Juventus aumentou em mais de 200 milhões de euros, valendo cerca de 900 milhões. A subida acumulada na semana passada foi de 30%, num período marcado precisamente pelas notícias em torno da contratação de Cristiano Ronaldo.

Especulações à parte, os investidores mostraram que acreditam que o clube vai crescer bastante no próximo ano e, por isso, registou-se uma subida de cerca de 30% no valor das ações da Juventus durante a última semana.

O certo é que a marca Ronaldo é uma mais-valia para os clubes. Ao i, Daniel Sá, diretor do IPAM (Instituto Português de Administração de Marketing), lembra que as receitas do Real Madrid passaram de 250 milhões de euros para 980 milhões em nove anos, com o jogador português a ser uma verdadeira estrela no que diz respeito ao merchandising.

O responsável lembra ainda o impacto que o jogador tem nas redes sociais. No Facebook, o português ultrapassa os 118 milhões de seguidores, no Google gera 56 milhões de referências, no Twitter tem 49 milhões de seguidores, no Instagram tem 85 milhões e no YouTube são apresentados 10 milhões de vídeos sobre o futebolista português. “Hoje, um golo de Cristiano Ronaldo é visto nas redes sociais milhões de vezes em qualquer parte do mundo.”

E os números falam por si. No Twitter, o Real Madrid viu sair quase 1 milhão de seguidores nas 24 horas após o anúncio oficial da transferência. Já a Juventus viu crescer o seu Twitter em 1,1 milhões de utilizadores, 1,4 milhões no Instagram e meio milhão no Facebook.

Greve sem efeito

Mas nem todos estão satisfeitos com a ida de Ronaldo para Turim. Os trabalhadores da Fiat da fábrica de Melfi – que, tal como o clube de Turim, é controlada pela família Agnelli –, onde são feitos os modelos Fiat 500x, Fiat Punto e Jeep Renegade, convocaram para entre as 22 horas de domingo e as 18 horas de terça-feira uma greve a contestar a contratação do jogador português.

No entanto, de acordo com a Fiat Chrysler Automobiles, a paralisação de ontem foi um fracasso: apenas cinco dos cerca de 1700 trabalhares da empresa fizeram greve.

A empresa chegou mesmo a dizer que lamenta ainda que estes “protestos exploradores” tenham sido promovidos por indivíduos sem qualquer representatividade, com “o único objetivo de ganhar publicidade para interesses pessoais”.

Recorde-se que, na semana passada, o sindicato disse que “não é aceitável que os trabalhadores continuem a fazer enormes sacrifícios económicos enquanto a companhia gasta milhões de euros num jogador. Eles dizem às famílias para apertarem cada vez mais o cinto e decidem investir tanto dinheiro num jogador. Acham isso justo? É normal uma pessoa ganhar milhões enquanto milhares de famílias a meio do mês já quase não têm dinheiro?”.

Mas as críticas não ficaram por aqui. De acordo com a organização sindical, a empresa “deveria colocar os interesses dos seus empregados em primeiro lugar. Se isso não acontece é porque eles preferem o mundo do futebol, do entretenimento, a tudo o resto”.