Lula da Silva foi condenado a 12 anos e um mês de reclusão por corrupção e outros crimes e responde a seis outros processos criminais, tendo tido peso determinante para a decisão de encarcerá-lo um precedente da composição plena do Supremo Tribunal Federal (STF) de fevereiro de 2016, segundo o qual, após condenado em segunda instância, o criminoso pode e deve ser levado à prisão.

Ele é ficha suja (tem cadastro) e, por isso, não pode ser candidato, mas o seu partido insiste em fingir que não sabe disso e se comporta como se ele pudesse ser, e no domingo (dia 8), deputados correligionários, quando tiveram certeza que o juiz de plantão no Tribunal Regional Federal 4 seria um magistrado companheiro, o desembargador Rogério Favreto, que tem profundas ligações com o partido do ex-presidente, de quem foi assessor – o que é público e notório –, pediram a libertação, que foi deferida, em afronta a uma decisão do pleno do Supremo Tribunal Federal, executando-se assim manobra astuciosa e milimetricamente calculada.

Tentou-se o ardil num domingo para que a libertação acontecesse de forma surpreendente, para que, quando todos dessem conta, nada mais pudesse ser feito, mas o sistema de justiça não pode ser usado para este tipo de jogada, como na mesa de póquer, com frontal violação ao princípio da imparcialidade assim como do juiz natural, já que se pretendeu viabilizar a apreciação do pedido da defesa por juiz conveniente.

A comunidade jurídica brasileira maciçamente manifestou-se no sentido de a decisão do juiz de plantão ter sido absolutamente teratológica e absurda, em total dissonância com o ordenamento jurídico, e, ao final, o desembargador presidente do Tribunal Regional Federal determinou a manutenção da prisão. Temos leis, temos juízes e a vida segue.

A manobra evidencia, no entanto, que os companheiros de Lula não pouparão esforços, tentando todo tipo de jogada, brecha ou expediente que lhes ofereça alguma oportunidade para soltá-lo, sem se importarem com o devido processo legal, sem se submeterem ao caminho natural para isso.

E ao lado disto há um quadro grave de falta de confiabilidade no sistema de justiça, pois os brasileiros confiam nos juízes Sérgio Moro e Marcelo Bretas, mas são reticentes em relação ao sistema em geral e, a meu ver, isto tem uma relação direta com as posturas e decisões dos tribunais superiores, especialmente do STF.

Uma corte de justiça não tem a obrigação de decidir para agradar ao seu povo, mas a avaliação geral é de que se tem decidido muitas vezes sem compromisso com a Constituição nem com a sociedade. Como, por exemplo, quando o juiz Lewandowski, do STF, presidindo o processo de impeachment de Dilma, decidiu fatiar a sua punição – sem previsão constitucional –, retirando-a do poder, mas preservando seus direitos políticos.

Num outro caso, quando se julgou no Tribunal Superior Eleitoral o presidente Michel Temer por abuso de poder económico e ele corria risco de cassação, ele foi absolvido, e, no Brasil, a absolvição ficou conhecida como a primeira absolvição da História por excesso de provas, com votos decisivos do juiz Gilmar Mendes e de dois outros que o próprio acusado tinha nomeado poucos meses antes – para ficar em poucos exemplos.

O caminho que parece imprescindível é a eliminação do foro privilegiado (imunidade de que gozam políticos), que tem sobrecarregado o STF e gerado impunidade – das 474 ações penais que entraram no Tribunal de 2011 a 2016, apenas 0,74% resultaram em condenação –, e mudanças no sistema de escolha de ministros (juízes) para o STF.

A meu ver, deveríamos ter mandatos de dez anos, como na Alemanha, e acabar com a centralização do poder de escolha na figura do Presidente da República, que deveria ter de ouvir outras instituições. Isto poderia ser o início de uma necessária retomada de discussão sobre a reforma do sistema de justiça no Brasil.

Procurador do Ministério Público em São Paulo, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção