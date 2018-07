A CP – Comboios de Portugal anunciou esta terça-feira uma alteração dos horários dos Alfas Pendulares e Intercidades, a partir do dia 5 de agosto. Com estas alterações, acaba o primeiro Alfa Pendular do dia, que fazia a ligação Lisboa – Porto e permitia aos passageiros estarem na cidade nortenha às 8h44 da manhã, partindo da capital às 6h09 da manhã. O aviso foi publicado no site da empresa.

Como alternativa a esta ligação suprimida, a CP oferece a opção de um Intercidades que parte às 6h30 e chega ao porto às 9h46.À Renascença a empresa justificou esta decisão com a falta de procura. “O comboio em causa é o Alfa Pendular que regista menor procura (-46% do que a média) e a mais baixa taxa de ocupação média ao longo do percurso, uma vez que a partida de Lisboa ocorre muito cedo”.

“A empresa considera esta medida adequada, uma vez que melhora a resposta da CP à procura efetivamente existente e potencia a sustentabilidade económica do Serviço Alfa Pendular”, acrescenta a empresa. No entanto a CP não forneceu dados concretos relativamente ao número de passageiros que utilizam este serviço matinal.

A CP enfrenta neste momento uma crise na sua frota com falta de comboios devido a avarias. Tudo porque os comboios são velhos e as oficinas não têm mão-de-obra suficiente para os manter e reparar, noticiava o Público na passada quarta-feira.