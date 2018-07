Os adeptos do Real não perdoam. Ronaldo também não lhes perdoou

Mas Ronaldo talvez estivesse a referir-se veladamente a esses adeptos do Real Madrid que lhe exigiam sempre mais e melhor. Não perdoavam um deslize. Na hora de decidir o futuro, Ronaldo também não lhes perdoou.

A apresentação de Cristiano Ronaldo na Juventus não teve a pompa nem o brilho da sua chegada a Madrid há nove anos. Na altura houve todo um espetáculo montado no Santiago Bernabéu e uma euforia que contrastaram com a relativamente discreta conferência de imprensa em Turim.

O que é curioso é que esta transferência (117 milhões) até superou a de 2009 (94 milhões). Só que, numa época em que assistimos a verdadeiras barbaridades no mundo do futebol, estes valores astronómicos já não têm a capacidade de nos surpreender. Acontece o mesmo com os arranha-céus: até podemos ficar impressionados com os 381 metros do Empire State Building, mas empalidecem em comparação com os 828 metros do Burj Dubai. Por outro lado, independentemente de a Juventus ser um grande clube, não tem nem por sombras o palmarés do Real Madrid – e o campeonato italiano também está longe de ter o encanto do inglês ou do espanhol.

Mas Itália terá certamente grandes atrativos para o jogador português. É um país magnífico, porventura o mais bonito do mundo, que vive muito para a moda e para o estilo, aspetos que Ronaldo não descura. Tem um futebol que valoriza os jogadores mais velhos (lembremo-nos de Baresi, Maldini ou Buffon) e Ronaldo, queiramos ou não, vê aproximar-se o fim da carreira.

Finalmente, e isto talvez seja o mais importante, em Turim o jogador poderá voltar a sentir-se valorizado e acarinhado. Quem não se lembra dos assobios que recebeu no seu próprio estádio há dois ou três anos? Na conferência de imprensa de ontem o jogador disse que já mostrou bem o que vale e não tem “de provar nada”.

Não é bem verdade: quem custou 117 milhões de euros e vai auferir 30 milhões por ano tem de fazer por justificar esse valor. Mas Ronaldo talvez estivesse a referir-se veladamente a esses adeptos do Real Madrid que lhe exigiam sempre mais e melhor. Não perdoavam um deslize. Na hora de decidir o futuro, Ronaldo também não lhes perdoou.