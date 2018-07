João Semedo morreu esta terça-feira aos 67 anos, depois de anos a lutar contra um cancro nas cordas vocais. A notícia foi confirmada por uma fonte do Bloco de Esquerda.

O velório será esta terça-feira à tarde, pelas 17h na Cooperativa Árvore, no Porto. Ainda não há informações sobre o funeral do ex-coordenador do BE.

Deputado e coordenador do Bloco de Esquerda em conjunto com Catarina Martins, João Semedo iniciou a sua vida política no PCP e foi só em 2006 que fez parte das listas do BE às legislativas como independente. A sua entrada no partido só aconteceria em 2007 tendo-se candidatado às autárquicas de Gondomar (como independente), Gaia e Lisboa.

Médico de profissão, Semedo o SNS e o direito dos pacientes à eutanásia foram as últimas lutas políticas que travou, ainda este ano.

O cancro nas cordas vocais acabou por afastar o ex-coordenador da vida política, tendo-se demitido do parlamento em 2015, depois de nove anos como deputado. Voltou à política nas últimas eleições autárquicas onde chegou a candidatar-se à câmara municipal do Porto, tendo acabado por interromper a candidatura devido aos problemas de saúde.

Em comunicado, o Bloco de Esquerda destacou a sua força de vida, enquanto Catarina Martins publicou na sua conta de twitter uma imagem com João Semedo dizendo simplesmente “obrigada, João”. O Esquerda.net publicou um vídeo do ex-coordenador nas campanhas e iniciativas bloquistas.

O funeral de João Semedo realiza-se amanhã pelas 13h30. O cortejo fúnebre sairá da cooperativa da árvore para o cemitério do prado do repouso.