Seu juiz, logo nos quadris?

MOSCOVO – Isto de a FIFA ter, agora, resolvido embirrar com as miúdas giras, meninas bonitas, gajas boas, fêmeas atractivas, senhoras com classe, ou o que quiserem, não atingi a largura da medida, de tal forma que fez uma solicitação aos repórteres de imagem para que parem de as filmar nas bancadas durante os jogos, parece-me um bocado pateta, mas talvez não seja por acaso que o presidente do organismo se chama Infantino. Para já, é sexista, algo que não cai nada bem nas sociedades ocidentais dos tempos que correm. Ainda se quisessem boicotar o mulheril inteligente, com teste de QI à porta dos estádios... Depois, francamente, estamos na Rússia! Isto é como uma Branca de Neve que discriminasse anões!

Lembrei-me de um episódio ocorrido lá pelos anos 70. Uma tal de Marta Rocha, candidata brasileira a miss mundo, foi desqualificada pelo júri por ter mais duas polegadas nas ancas do que permitia o regulamento (as brasileiras reboludas, como eles dizem, também são abrangidas pela FIFA?). No Brasil, por tudo e por nada se faz um samba. Por uma nota só ou por duas polegadas. Lá veio o samba da Marta Rocha: ”Por duas polegadas/Dasclassificaram a baiana/Por duas polegadas/E logo nos quadris/Francamente seu juiz!”

Estão a ver onde é que eu queria chegar? Anseio por ver entrar em cena essa ASAE das fisionomias e dos físicos explicando-nos oficialmente quais as moças consideradas filmáveis que, tudo leva a crer, sejam estafermos infornicáveis. Mas não se esqueçam do que dizia, com razão, o velho Serge Gainsbourg: ”A fealdade é uma coisa superior à beleza. Pela simples razão de que dura para sempre!”