Um homem morreu e outro ficou ferido depois de um acidente com uma embarcação, na praia de Moinhos de Baixo, no Meco, no final de tarde desta segunda-feira.

De acordo com a TVI 24, o barco terá dado volta na zona de rebetação e o homem, de 80 anos, acabou por morrer, não se sabendo ainda se a causa terá sido uma pancada ou afogamento.

"Os dois elementos encontravam-se a pescar, tendo sido surpreendidos após a embarcação ter entrado inadvertidamente na zona da rebentação, acabando por se voltar e ficar totalmente destruída”, afirmou a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado ao canal televisivo.

O outro homem, que também ia a bordo, ficou apenas com alguns ferimentos ligeiros e foi assistido pelo INEM no local.