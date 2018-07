Foi anunciado esta segunda-feira o dia da apresentação de William Carvalho no Real Betis. De acordo com o clube espanhol, o médio será apresentado amanhã, pelas 18h30, no Estádio Benino Villamarín.

A cerimónia vai ser aberta aos adeptos.

Aos 26 anos, William Carvalho assinou contrato com o Real Betis até 2023, depois de ter rescindido contrato com o Sporting devido aos ataques à academia de Alcochete.