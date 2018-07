O jornal Record está a avançar com a notícia de que o regresso de Bas Dost ao Sporting está perto de ser confirmado.

De acordo com o jornal desportivo, o avançado holandês deverá voltar com a sua palavra atrás depois de ter rescindido contrato com o clube de Alvalade, na sequência do ataque à Academia de Alcochete.

O anúncio ainda não terá sido feito apenas por detalhes.