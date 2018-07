A Comissão de Fiscalização do Sporting anunciou esta segunda-feira a suspensão, de forma “provisória e imediata”, de todos os envolvidos no ataque à Academia de Alcochete da condição de sócios do clube verde e branco.

“A Comissão decidiu a suspensão provisória e imediata como Sócios de todos os elementos envolvidos no assalto a Alcochete até que o respetivo processo esteja concluído, para o que se verificou a necessidade de certificar a sua identidade e, depois, a confirmação de que são Sócios, estando a Nota de Culpa em elaboração”, lê-se no comunicado publicado no site oficial do Sporting.

