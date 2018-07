Cristiano Ronaldo chegou a Turim no passado domingo, acompanhado por Georgina Rodríguez, e foi apresentado esta tarde de segunda-feira na Juventus, onde falou aos jornalistas em conferência de imprensa.

"Foi uma decisão fácil. Sempre quis representar a Juvenus", revelou o internacional português aos presentes na sala, arescentando ainda que "esta foi uma decisão quase tão fácil como importante". No discurso de CR7 imperaram ainda as palavras de gratidão para com a 'Vecchia Signora'.

"Deram-me uma oportunidade e eu sinto-me grato por acreditarem em mim e no meu futebol", afirmou.

Interrogado sobre a calorosa receção dos adeptos do clube de Turim, Ronaldo disse ter sido um "momento muito bonito e espetacular" e apoveitou para agradecer pela forma como o receberam.



O capitão da seleção portuguesa afirmou ainda que irá sempre "guardar Zidane no coração" e que "a bola de ouro já não é uma obcessão".