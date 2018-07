Esta segunda-feira de manhã, uma das janelas do gabinete do grupo parlamentar do PSD, na Assembleia Municipal de Lisboa, terá sido alvejada com um disparo, bem como uma outra janela de um outro andar.

Ao que tudo indica, no momento do alegado disparo não se encontrava ninguém nas salas.

De acordo com o Observador, que falou com fontes sociais-democratas, as autoridades (PSP) foram chamadas ao local, de forma a tomar conta do sucedido.

A mesma publicação escreve ainda que depois da PSP se ter deslocado ao local, uma outra equipa de peritagem foi para ali encaminhada.

Fonte da bancada do PSD, em declarações ao Observador, revelou que "a polícia está a tomar conta da investigação" e que os membros do PSD na Assembleia Municipal de Lisboa "estão a tentar seguir o trabalho co normalidade" fora da sala que terá sido alvo de um disparo esta manhã.

Na imagem pode ver-se o vidro de uma das janelas destas instalações no Fórum Lisboa todo estilhaçado.