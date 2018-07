Foram mortos pelo menos 292 crocodilos por moradores de uma aldeia na Indonésia como vingança da morte de um homem que tinha sido atacado por alguns dos animais.

De acordo com a notícia avançada pela agência Lusa, Basar Manullang, chefe local dos Serviços de Conservação de Recursos naturais, afirmou, esta terça-feira, que dezenas de moradores, após o funeral do homem de 48 anos, que foi morto depois de entrar na zona de criação dos reptéis, onde ia apanhar alimento para o seu gado, mataram 292 crocodilos “com objetos afiados, martelos, blocos de madeira e pás”.

Atualmente, a Indonésia é um dos países com maior biodiversidade do mundo, mas também um dos países com centenas de espécies ameaçadas pelo desenvolvimento industrial e agrícola.