Praia Cas Abao, Curaçao

Foi eleita pela publicação uma das praias mais incríveis do mundo. Seja pelas águas cristalinas e calmas ou por ser o cenário ideal para mergulhar ou namorar, acredite que falamos do destino ideal para estas férias.

Praia do Amor, ilhas Marietas

Há quem lhe chame a praia escondida e a verdade é que parte do encanto vem do facto de estar rodeada por um anel rochoso. Tem ainda a particularidade de apenas poder ser visitada por seis pessoas de cada vez.

One Foot Island, Aitutaki

Não foi por acaso que foi escolhida pela produção para ser palco do programa “Survivor”. Existem tantas referências a esta praia que há quem brinque com o nome e diga que é possível pôr um pé no céu.

Praia Sunset, ilhas Brunswick

Num dos extremos desta praia ergue-se, solitária, uma caixa de correio, construída por Nesmith, um habitante local, nos anos 70, onde estão sempre blocos de notas para que os visitantes escrevam sonhos e pensamentos.

Praia das Conchas, baía dos Tubarões

Estamos a falar de um local tão especial que a imagem vale mais do que mil palavras. Mas se não se sente convencido, acrescentamos que é Património Mundial da Humanidade.

Lyme Regis

Ideal para todos os amantes de vestígios fossilizados de criaturas marinhas, com 180 milhões de anos, gravados nas rochas e areias da costa de Inglaterra.

Praia Pelican, South Water Caye

“É o único sítio em Belize onde se pode nadar tranquilamente e alcançar o recife em poucos minutos, assim como explorar a Reserva Marinha de South Water Caye”, escreveu Lebawit Lily Girma, autora de guias de viagem.

Baía Azul

Esta ilha é um local onde não faltam praias paradisíacas. Ainda assim, há sítios que merecem destaque e este é um deles. A areia é branca, o mar é cristalino e a temperatura da água chega aos 28 graus.

Praia de Noordwjk

Entre Amesterdão e Haia, esta praia apresenta-se como uma ótima opção não só pela beleza, mas também pelos percursos pedestres que permite fazer. É também muito amiga dos animais.

Praia de Papakōlea

Para alcançar a enseada é preciso fazer uma caminhada árdua ao longo de 3 quilómetros, mas não valerá a pena deixar a sua pegada numa das poucas praias de areias verdes do mundo?

Praia das Catedrais, Robadeo

Estamos a falar da costa noroeste da Galiza e basta ver fotografias para ficar convencido de que é um bom destino. Vai ficar encantado com os arcos rochosos, com centenas de metros.

Anse Source d’Argent, La Digue

O local ideal para quem tem em mente uma praia com águas serenas azul-turquesa, areias brancas e palmeiras e vegetação de verdes exuberantes. Estamos a falar de uma das praias mais fotografadas do mundo.

Praia Lazy, ilha de Koh Rong Samloem

É o sítio perfeito para levar à letra o nome desta praia. Faça um hino à preguiça e durma uma sesta nos bancos de baloiço suspensos nos alpendres.

Praia de Bowman, ilha de Sanibel

Aqui, a beleza vê-se e deixa-se tocar. Há sempre alguém a apanhar conchas, conquilhas e muitas outras espécies de seres marinhos que são arrastadas pelas correntes do golfo do México.

Praia de Cannon

As praias do estado de Oregon estendem-se por 644 quilómetros. O local ideal para fazer uma caminhada com uma beleza única em pano de fundo. Fica ainda a conhecer o famoso Haystack Rock.

Praia de Carmel City, Carmel-by-the-Sea

Se escolher esta famosa praia vai poder usufruir de verdadeiras areias brancas. É conhecida principalmente por quem é apaixonado por animais, que podem brincar e correr sem trela.

Sleeping Bear Point, Dunas Sleeping Bear

Água doce e falésias com mais de 130 metros de altura permitem nadar de olhos abertos e contemplar as panorâmicas únicas sobre o lago do Michigan.

Praia de Corniche, La Teste-De-Buch

Com 180 metros de altura, 500 metros de largura e 2680 metros de comprimento, a duna de Pilat, envolvida por um pinhal, é a maior da Europa e tomba sobre a praia de Corniche, no oceano Atlântico.

Praia de Reynisfjara

A areia negra da praia de Reynisfjara e as rochas basálticas são absolutamente deslumbrantes. No entanto, não se deixe enganar pela beleza. A praia é também conhecida pelo perigo das ondas grandes.

Praia Rosa, ilha Grande de Santa Cruz

O número de visitantes é controlado e os preparativos devem ser feitos com antecedência através do posto de turismo em Zamboanga.