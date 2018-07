Donald Trump encontrou-se esta segunda-feira com Vladimir Putin. No final do encontro privado entre os dois líderes, que durou mais que o previsto, o norte-americano afirmou que a cimeira em Helsínquia “teve um começo muito bom”.

Depois de almoçarem com o secretário de Estado, Mike Pompeo, e com o embaixador dos EUA na Rússia, os dois chefes de Estado darão uma conferência de imprensa juntos.

Relativamente a Trump, o líder russo disse estar “muito satisfeito por o encontrar”.

A reunião privada entre os presidentes aconteceu no Palácio Presidencial de Helsínquia, que se situa no centro da capital filandesa, e em discussão estarão assuntos como os conflitos na Siria e na Ucrânia, o desarmamento nuclear e a mais recente notícia da interferência russa nas eleições dos EUA, mais especificamente na campanha de Hillary Clinton.