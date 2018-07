A arquitetura do mundo pós-II Guerra Mundial está a mudar. Quem o diz é Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, que apelou à Europa, China, Estados Unidos e Rússia para que trabalhem em comum para "evitarem conflitos e o caos".

"Estamos todos conscientes do facto de a arquitetura do mundo estar a mudar mesmo em frente aos nossos olhos e é nossa responsabilidade comum mudá-la para melhor", disse o presidente do Conselho Europeu na cerimónia de abertura da cimeira entre a China e a União Europeia, em Pequim.

Enquanto os líderes da União Europeia se encontram com os líderes chineses, o presidente Donald Trump reune-se com o presidente russo, Vladimir Putin, em Helsínquia, Finlândia. Antes do encontro, Trump considerou a União Europeia e a China como "inimigos" dos Estados Unidos, principalmente no que às relações económicas diz respeito.

Washington e Pequim encontram-se em guerra comercial, com os Estados Unidos a cobrarem mais de 500 mil milhões de dólares em tarifas aos produtos chineses, enquanto, ao mesmo tempo, impõe tarifas ao aço e alumínio europeus. Neste sentido, a China pediu à União Europeia que trabalhassem em conjunto.