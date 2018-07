Os sub-19 de Portugal começaram da melhor forma o europeu que decorre na Finlândia. No jogo inaugural do grupo A, os pupilos de Hélio Sousa defrontaram a seleção da Noruega e venceram por 3-1, num jogo em que o principal destaque foi Francisco Trincão -o jogador do Braga que bisou -, Portugal acabou o jogo a sofrer. Aos 24 minutos da partida, foi mesmo o bracarense a abrir o marcador com um remate colocado de pé esquerdo.

Já mesmo perto do intervalo, aos 41 minutos de jogo, Portugal aumentou a diferença no marcador. Miguel Luís, médio do Sporting, surpreendeu tudo e todos com um cruzamento, que acabou por resultar num golo.

A oito minutos dos 90, foi a vez de a Noruega reduzir o marcador. Eman Markovic, que tinha entrado aos 55 minutos, rematou colocado e não deu hipóteses ao guardião português, o portista Diogo Costa.

Já a dois minutos dos 90, a Noruega teve uma oportunidade soberana para restabelecer a igualdade: o avançado Haland cabeceou e a bola acabou por embater na barra.

Portugal sofria mas Francisco Trincão acabou as esperanças norueguesas. Já aos 93 minutos, a bola ressaltou para a pequena área e Trincão atirou a contar.

A Noruega ainda voltou a atirar uma bola à barra e novamente por intermédio de Haland, mas o jogo acabou mesmo com a vitória de Portugal por 3-1.